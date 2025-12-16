Inwi : le câble sous-marin MEDUSA atterrit à Nador

Le 16 décembre 2025, inwi a annoncé l’atterrissement du câble sous-marin MEDUSA à Nador, une étape majeure pour le renforcement de la souveraineté numérique du Maroc et l’accélération de l’inclusion digitale à l’échelle nationale. Ce nouveau point d’atterrissement place le Royaume au cœur des grandes routes de connectivité reliant l’Afrique du Nord à l’Europe et à l’espace méditerranéen élargi.

Inwi a ainsi contracté auprès de Medusa Submarine Cable System une liaison Très Haut Débit de 1 416 kilomètres reliant Nador à Marseille. Cette nouvelle route internationale complète les liaisons existantes, renforçant la redondance des infrastructures, la fiabilité des communications internationales et la résilience du réseau national face à la croissance rapide des usages numériques et à l’explosion des flux de données.

À travers ce projet stratégique, inwi confirme son rôle d’acteur clé dans le développement des infrastructures numériques du Maroc et son engagement en faveur d’une connectivité internationale performante, sécurisée et résiliente. Cet investissement s’inscrit pleinement dans la dynamique de la stratégie Maroc Digital 2030, qui vise à construire un écosystème numérique souverain, innovant et inclusif, capable de soutenir l’essor de l’économie du savoir, des services cloud, de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale des entreprises et des administrations.

Inwi renforce également son positionnement comme partenaire structurant de la transformation numérique du Maroc, contribuant à l’extension de la connectivité Très Haut Débit, à l’ouverture du pays vers les grands hubs internationaux et à la réduction des fractures numériques sur l’ensemble du territoire.

Doté d’une capacité pouvant atteindre 24 Tbps et reposant sur un modèle d’accès ouvert, le système sous-marin MEDUSA répond aux besoins croissants en bande passante et offre de nouvelles routes de connectivité internationale. L’intégration de cette infrastructure de dernière génération au réseau d’inwi renforce la robustesse de son écosystème télécom et consolide durablement le positionnement du Maroc comme hub numérique régional de référence.

Étendu sur plus de 8 700 km, le câble MEDUSA est le système de connectivité le plus étendu de la Méditerranée, reliant 19 points d’atterrage entre le Maghreb, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Égypte. Sa première phase, reliant Marseille, Bizerte et Nador, devrait entrer en service au début de l’année 2026, tandis que le reste des points d’atterrage sera opérationnel en 2027.

Grâce à cette nouvelle liaison internationale, inwi réaffirme son engagement pour le développement d’infrastructures critiques à dimension internationale et confirme sa volonté de contribuer à l’attractivité économique et technologique du Maroc, à la confiance des investisseurs et à la construction d’un avenir numérique performant, souverain et inclusif.