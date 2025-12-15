Tragédie de Safi: le Wali de la région tient une réunion d’urgence

Par LeSiteinfo avec MAP

Une réunion d’urgence s’est tenue, lundi au siège de la préfecture de la province de Safi, suite aux inondations et aux précipitations exceptionnelles qui ont frappé la ville, causant des pertes en vies humaines et des dommages matériels.

Présidée par le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Khatib El Hebil, en présence du gouverneur de la province de Safi, Mohammed Fettah, du président du Conseil régional, des représentants d’autorités sécuritaires régionales ainsi que des responsables des services déconcentrés concernés, cette réunion a permis de faire le point sur la situation générale de la ville à la suite de ces inondations et sur leurs répercutions.

Les discussions ont ainsi porté sur l’évaluation des dégâts enregistrés dans les différents quartiers affectés par les violentes crues des eaux pluviales, ainsi que sur les mesures urgentes à adopter pour atténuer les effets de ces inondations et garantir la sécurité des citoyens.

Il a été souligné la mobilisation de toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires, la coordination renforcée entre les différents intervenants, et le maintien de l’état d’alerte maximal, afin de limiter les conséquences des inondations et de traiter leurs effets avec célérité, tout en assurant un soutien et un accompagnement adaptés.

Il est à noter que le bilan des pertes humaines causées par les précipitations orageuses exceptionnelles survenues dimanche soir, et ayant engendré des crues soudaines et violentes, s’est élevé à 37 victimes, selon les données fournies par les autorités locales.

Les interventions des autorités publiques, des services de la protection civile, des forces de l’ordre et de tous les acteurs impliqués sont toujours en cours, avec des opérations de recherche, de sauvetage et d’assistance à la population sinistrée.

S.L.