Inondations à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan des pluies diluviennes et orageuses qui se sont abattues sur la province de Safi ce dimanche, provoquant des crues exceptionnelles en seulement une heure, est passé à 21 décès, ont indiqué les autorités locales.

La mobilisation générale se poursuit afin de mener à bien les opérations de ratissage, de sauvetage et de recherche des personnes portées disparues, de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les zones sinistrées et d’apporter soutien et accompagnement aux populations touchées par cette situation exceptionnelle, indique-t-on de même source.

S.L