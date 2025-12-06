Banquier d’investissement: le parcours inspirant de Youssef Rouissi (VIDEO)

Dans le cadre du cycle de L’Invité des Éco, Youssef Rouissi, directeur général délégué en charge du pôle Corporate & Investment Banking d’Attijariwafa bank, revient sur la trajectoire du premier groupe bancaire marocain ainsi que sur sa contribution déterminante au développement économique du pays et du continent. De la privatisation des grandes entreprises publiques à l’accompagnement des projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables, il décrit une institution engagée, ancrée dans l’économie réelle et tournée vers l’avenir africain du Maroc.

Pour Youssef Rouissi, le parcours d’Attijariwafa bank est indissociable de l’histoire économique récente du Royaume. Il rappelle avoir eu la chance d’être banquier d’affaires dans les années 1990, à une époque où le Maroc menait un vaste programme de privatisation. La banque a alors accompagné l’État dans plusieurs opérations majeures qui ont redessiné le paysage économique national.

Parmi elles figurent la privatisation de Sonasid, celle de la Régie des tabacs, l’ouverture du capital d’entreprises de l’agro-industrie, ou encore l’introduction en bourse de Maroc Télécom, à la fois sur la place de Casablanca et celle de Paris. Ces opérations ont constitué le socle du développement du marché des capitaux marocain et de son ouverture à l’international. Puis, au début des années 2000, la fusion entre la Banque commerciale du Maroc et Wafabank marque un tournant historique.

Youssef Rouissi, alors responsable de la banque des particuliers et des professionnels, se souvient d’une période de mutation profonde où il a fallu fusionner deux réseaux, spécialiser les métiers et accélérer la bancarisation. La banque ouvrait alors plus d’une centaine d’agences par an et développait la bancassurance, symbole d’une finance plus intégrée et orientée vers l’épargne à long terme.