Aziz Akhannouch préside la réunion du Conseil de surveillance du Crédit Agricole du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, mercredi à Rabat, une réunion du Conseil de surveillance du Crédit Agricole du Maroc (CAM), consacrée à la présentation des activités de la banque et à l’examen de son plan d’action pour les prochaines années.

Au début de cette réunion, le Chef du gouvernement a salué l’engagement du Groupe Crédit Agricole du Maroc dans sa mission, en tant qu’institution contribuant au soutien et à l’accompagnement du monde rural et au développement économique, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Il a rappelé les Hautes Directives Royales relatives à la mise en œuvre du programme de soutien aux éleveurs et de reconstitution du cheptel national, notamment l’allègement et le réaménagement des dettes des éleveurs qui constitue l’une des grandes lignes de ce programme dont le gouvernement a entamé la mise en œuvre.

Cette réunion a été l’occasion de saluer la réalisation par le Crédit Agricole du Maroc d’un produit net bancaire (PNB) de 4,5 milliards de dirhams (MMDH) au 31 décembre 2024, conjugué à une bonne maitrise des charges d’exploitation.

Le PNB consolidé a, pour sa part, enregistré une progression de 28% et le PNB social a augmenté de 32%. Cette performance financière s’est confirmée au terme du premier trimestre de l’exercice 2025, où le Crédit Agricole du Maroc a réalisé des performances en ligne avec ses ambitions.

Le Conseil de Surveillance a également pris acte et validé le plan d’actions de la banque, qui vise à permettre à l’institution de renforcer durablement sa solidité financière, parallèlement à la mission de service public qu’elle s’attache à honorer.

Ce plan d’actions sera mis en œuvre et opérationnalisé dans le cadre d’un protocole d’accord entre L’Etat, le Crédit Agricole du Maroc et l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et des entreprises publics.

Le Conseil de surveillance a relevé que le coût du programme de soutien aux éleveurs et de reconstitution du cheptel national sera pris en charge par le budget de l’Etat pour une enveloppe de plus de 700 millions de dirhams, dans le cadre d’une opération qui cible 50.000 clients et éleveurs du Crédit Agricole du Maroc et met en place des facilités relatives aux crédits.