Accord BERD-CAM : 50 millions d’euros pour soutenir les TPME marocaines touchées par le séisme

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et le groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont signé, ce jeudi à Rabat, un accord de prêt de premier rang d’un montant allant jusqu’à 50 millions d’euros (M€) pour soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au Maroc.

Signé par la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso et le président du groupe Crédit Agricole du Maroc, Mohammed Fikrat, en présence du ministre de l’Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, ce prêt sera destiné au financement des TPME, dont 65% situées dans les zones touchées par le séisme, indique un communiqué de la BERD.

Il apportera à ces entreprises la liquidité nécessaire pour relancer et maintenir leurs activités, tout en préservant et reconstruisant leurs moyens de subsistance et leur capital humain, précise la même source.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir le Maroc dans sa reprise après le séisme qui a touché le pays le 8 septembre 2023 », a affirmé Renaud-Basso, notant que le renforcement des TPME dans les zones touchées est essentiel pour garantir la continuité de leurs opérations face aux défis et pour promouvoir la résilience de l’économie locale.

Et de poursuivre : « grâce à ce partenariat avec le Crédit Agricole du Maroc, nous visons à générer un impact significatif dans les communautés qui en ont le plus besoin ».

De son côté, Fikrat a fait savoir que « cette initiative s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique et fructueux entre le CAM et la BERD, caractérisé par des actions concrètes au service du développement économique et social du monde rural et témoigne de notre engagement commun pour répondre aux défis auxquels nous faisons face ».

« Grâce à cet appui financier, nous pourrons apporter une réponse rapide et adaptée aux besoins des TPME locales, tout en consolidant notre mission de service public au service d’un développement équitable et durable », a-t-il ajouté.

Le projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de la Banque pour le Maroc, qui considère le financement des TPME comme un axe prioritaire. Le financement de la BERD favorisera la création d’emplois de haute qualité dans le secteur privé et le développement d’une économie résiliente, renforçant à la fois le secteur privé et l’économie dans son ensemble.

Le Maroc est membre fondateur de la BERD et est devenu un pays d’opérations en 2012. À ce jour, la Banque a investi près de 5 milliards d’euros dans 106 projets, dont plus de 77 % dans le secteur privé, et a fourni un soutien consultatif financé par l’UE à plus de 1.000 PME.