Premier semestre 2025 : Al Barid Bank affiche une forte croissance et confirme son rôle de leader

Le Conseil de Surveillance d’Al Barid Bank s’est réuni le vendredi 26 septembre 2025 pour examiner l’évolution de l’activité de la Banque au 30 juin 2025.

Engagée dans une dynamique soutenue de transformation et de développement, Al Barid Bank enregistre des réalisations semestrielles solides avec des performances affichées sur toutes les rubriques stratégiques, notamment les dépôts et les crédits.

La dynamique commerciale s’est ainsi traduite par une hausse des encours des dépôts qui s’établissent à fin juin 2025 à 77,1 milliards de dirhams. Les encours des comptes chèques locaux atteignent plus de 34 milliards de dirhams soit une progression de plus de 7% par rapport à fin décembre 2024.

Les comptes d’épargne affichent un encours de plus de 37 milliards de dirhams, permettant ainsi de consolider une position de leader sur ce segment avec une part de marché de 19,8%.

La production de crédits (immobiliers et consommation) enregistre quant à elle une hausse de +47%.

En matière d’indicateurs financiers, le Produit Net Bancaire (PNB) a atteint 2,1 milliards de dirhams, enregistrant une progression annuelle de +44,5%. Cette performance revient à la contribution positive de l’ensemble des activités de la Banque.

Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE)s’établit à 1,3 milliard de dirhams, soit une évolution annuelle de +89,2%.

Ainsi, le premier semestre de l’année s’achève sur la réalisation d’un Résultat Net (RN) de 703,7 millions de dirhams, en évolution annuelle de +75,3%.

Ces performances s’inscrivent dans un contexte où Al Barid Bank célèbre ses 15 ans d’existence au service de tous les Marocains et de la promotion de l’inclusion financière.

Au terme de ses travaux, le Conseil de Surveillance d’Al Barid Bank a salué l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble des collaborateurs, dont la mobilisation a permis de consolider la dynamique de performance et de renforcer le rôle citoyen de la Banque. Les membres du Conseil ont également exprimé leur reconnaissance aux clients et partenaires institutionnels pour leur confiance et leur soutien constants, qui contribuent à faire d’Al Barid Bank un acteur de référence au service de l’inclusion financière et du développement économique et social du Royaume.