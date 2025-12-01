Chutes de neige au Maroc: plusieurs routes coupées à la circulation

La Direction générale des routes, relevant de la Direction des travaux et de l’exploitation routière, a publié un bulletin d’information sur l’état du réseau, annonçant plusieurs coupures dues aux chutes de neige.

Selon la même source, la route provinciale reliant Azrou à Timahdite est actuellement fermée à la circulation, en raison des fortes chutes de neige. La route nationale n°13, entre Timahdite et Aït Ouflla, dans la province de Midelt, est également fermée aux véhicules légers et aux véhicules tractant une remorque.

Par ailleurs, la route nationale n°7231, reliant Michlifen à Ifrane, est elle aussi fermée à la circulation pour les véhicules légers et les véhicules avec remorque, en raison des conditions météorologiques difficiles.

K.Z