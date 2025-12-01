Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, a présidé, lundi à Rabat, une cérémonie de remise de Wissams Royaux à des fonctionnaires de la Chambre des Conseillers.

Les Wissams Royaux ont été décernés à cinq fonctionnaires en reconnaissance des services qu’ils ont rendus à de cette institution législative et de leurs contributions à son bon fonctionnement, incarnant ainsi les valeurs d’engagement, de responsabilité et d’abnégation, indique un communiqué de la Chambre.

À cette occasion, M. Ould Errachid a félicité les fonctionnaires décorés pour cette illustre Distinction qui témoigne de la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure l’institution parlementaire et qui constitue une source de fierté pour la Chambre.

Cette cérémonie a été marquée par la présence du Secrétaire général de la Chambre, El Assad Zerouali, du chef du cabinet du président de la Chambre, Mansour Lambarki et du chef de la division des Ressources humaines, Mohamed Zguida.