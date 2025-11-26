La CMIM et la MDJS lancent la 12ᵉ Journée Santé au Travail à Casablanca

La Caisse Mutuelle Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) organise, en partenariat avec la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), la 12ᵉ édition de la Journée Santé au Travail, le mercredi 3 décembre 2025 à Casablanca. L’événement se tiendra sous le thème :

« Intelligence des données et santé globale : l’alliance pour la performance et le bien-être au travail ».

Dans un Maroc en pleine transformation économique et sociale, la santé au travail s’impose comme un enjeu essentiel de performance, d’équité et de durabilité. Fidèle à sa vocation mutualiste, la CMIM inscrit cette initiative dans la continuité de son engagement en faveur d’une approche intégrée de la santé au travail, au service de la performance des organisations et du bien-être des femmes et des hommes qui les composent.

Créée en 2012, la Journée Santé au Travail est devenue au fil des éditions un espace de réflexion et de partage intersectoriel. Elle réunit chaque année des représentants d’institutions publiques, d’entreprises, de mutuelles, d’universités, des experts ainsi que des partenaires sociaux.

Elle s’inscrit pleinement dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, visant à réformer en profondeur le système national de santé, à généraliser la protection sociale et à promouvoir un développement territorial cohérent et équitable.

La 12ᵉ édition explorera les liens entre intelligence des données, gouvernance éthique et santé globale. À travers les témoignages d’experts et d’entreprises, cette journée mettra en lumière la manière dont la donnée, lorsqu’elle est exploitée de manière éthique et transparente, peut devenir un outil stratégique au service du bien-être, de la prévention et de la performance humaine.

L’ouverture de l’événement sera marquée par une conférence d’une spécialiste de l’intelligence artificielle et de la gouvernance éthique, qui posera les fondements d’une réflexion sur la place de l’IA dans la santé au travail, la confiance numérique et les nouveaux équilibres entre technologie et humanité.

Trois tables rondes structureront la journée :

• La première portera sur l’intelligence des données et la performance humaine, analysant le rôle de la donnée dans la gestion responsable des organisations.

• La deuxième abordera la santé mentale, la charge cognitive et l’équilibre de vie, un sujet devenu incontournable pour les entreprises soucieuses d’améliorer la qualité de vie au travail.

• La troisième traitera du rôle du sport et du mouvement dans la santé globale, valorisant les initiatives de la MDJS, partenaire institutionnel de l’événement et engagée de longue date dans la promotion de l’activité physique comme levier de santé, de cohésion et de performance sociale.

En sa qualité d’acteur national du sport et de la responsabilité sociétale, la MDJS illustre parfaitement le lien entre santé, bien-être et citoyenneté active. Son partenariat témoigne de la conviction partagée que la santé au travail repose sur un mode de vie équilibré, une culture du mouvement et une approche globale de la performance humaine.

La Journée Santé au Travail se distingue par son modèle de financement : elle est entièrement soutenue par des entreprises partenaires partageant les valeurs de solidarité et de responsabilité portées par la CMIM. Ce modèle garantit l’indépendance totale de l’événement dans sa conception et son orientation, tout en préservant les cotisations mutualistes.

En s’associant à ces partenaires engagés, la CMIM réaffirme que la santé au travail dépasse le cadre de la prévention : elle constitue un véritable investissement collectif pour une performance durable au service du Maroc.