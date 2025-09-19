La MDJS en première ligne dans la lutte mondiale contre le jeu illégal

Younes El Mechrafi, Directeur Général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), a été réélu membre du comité exécutif de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) lors de l’Assemblée Générale de l’association, tenue le 16 courant à Berne.

Seul représentant africain au sein de cette instance stratégique, El Mechrafi siègera pour un mandat de trois ans aux côtés de représentants d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, confirmant ainsi la place du Maroc parmi les acteurs mondiaux de référence en matière de régulation et de protection de l’intégrité du sport, indique un communiqué de la MDJS.

ULIS : de la surveillance des paris à la lutte contre le crime organisé

Créée en 2015 sous l’impulsion de la World Lottery Association (WLA) et de l’Association des Loteries Européennes (EL), ULIS (anciennement GLMS – Global Lottery Monitoring System) s’est d’abord imposée comme le « gendarme » des paris sportifs, grâce à un système mondial de détection des anomalies et de surveillance des prises de paris suspects. Aujourd’hui, ses missions dépassent largement la simple veille : ULIS est un acteur essentiel de lutte contre le jeu illégal, les bookmakers clandestins opérant à l’échelle internationale et les réseaux criminels qui utilisent les paris sportifs comme vecteur de blanchiment d’argent et de financement d’activités illégales. ULIS agit également dans le domaine de la prévention et de l’éducation.

Membre fondateur d’ULIS, M. El Mechrafi a été régulièrement réélu au sein de son comité exécutif depuis, apportant ainsi une voix africaine forte dans la gouvernance mondiale du secteur.

Le Maroc face au défi des opérateurs illégaux

Au Maroc, la MDJS est le seul opérateur légal de paris sportifs. Mais la montée en puissance à travers le monde des plateformes illégales, souvent basées à l’étranger, représente pour tout pays un risque majeur :

• évasion fiscale et pertes financières pour l’Etat ; • exposition des joueurs à l’addiction et à l’absence de protection juridique ; • infiltration du crime organisé dans l’économie nationale. Depuis plusieurs années, la MDJS mène un combat résolu contre ce fléau à travers une coopération internationale accrue et un engagement actif dans le cadre de la Convention de Macolin. Signée par le Maroc en 2021, cette convention constitue l’unique instrument juridique international en matière de lutte contre la manipulation des compétitions sportives contribuant à la protection de l’intégrité du sport. Le Maroc, au travers de la MDJS, est également membre du Groupe de Copenhague, une organisation mondiale regroupant les plateformes nationales engagées dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et la lutte contre le jeu illégal. Le groupe de Copenhague coopère avec de nombreuses institutions internationales telles que le Comité International Olympique, la FIFA, l’UEFA ou le FBI et Interpol.

Par ailleurs, M. El Mechrafi est membre du comité exécutif de la World Lottery Association depuis 2014 et occupe depuis 2022 la vice-présidence de la World Lottery Association (WLA). Il siège également au sein de son comité stratégique dédié à l’intégrité des paris sportifs (Betting Integrity on Sports Committee).

Une reconnaissance internationale pour un rôle de premier plan

Le renouvellement du mandat de M. El Mechrafi au sein du comité exécutif d’ULIS illustre la reconnaissance internationale du rôle pionnier de la MDJS dans la protection de l’intégrité du sport et la lutte contre le jeu illégal.

« Dans un contexte marqué par la prolifération des opérateurs illégaux et l’implication du crime organisé, notre mission est plus essentielle que jamais.

La MDJS continuera à défendre, à travers toutes les instances internationales dont elle fait partie, un modèle de jeu responsable, transparent et solidaire, au service du sport marocain et de l’intérêt général », a déclaré M. El Mechrafi, cité dans le communiqué.

À travers ce mandat renouvelé, la MDJS confirme son positionnement comme un acteur incontournable de la régulation responsable, au Maroc, en Afrique et sur la scène internationale.

Entreprise publique citoyenne créée en 1962, la Marocaine des Jeux et des Sports œuvre depuis sa création à promouvoir un jeu responsable et légal au service du développement du sport marocain. L’intégralité de ses bénéfices sont reversés au Fonds National de Développement du Sport (FNDS). Le FNDS constitue le bras armé de l’Etat pour développer la pratique sportive dans tout le Royaume à travers la construction d’infrastructures sportives (notamment de proximité) et le soutien aux fédérations et aux sportifs marocains. Le FNDS contribue également au soutien à l’organisation de manifestations et compétitions sportives.