11ème Édition de la Journée Santé au Travail, le 9 décembre prochain

En partenariat avec la MDJS, la CMIM organise le 9 décembre 2024 à Casablanca, la 11ème édition de la Journée Santé au Travail sous le thème : « Innovation sociale : Vers une Santé au Travail Durable ».

Cet événement national réunira des professionnels, des experts et des acteurs clés du monde du travail, avec pour objectif de sensibiliser aux enjeux cruciaux liés à la santé et au bien-être des collaborateurs, dans un contexte sanitaire en constante évolution, un climat économique en expansion et une quête d’équité sociale.

Dans le cadre des évolutions sociales au Maroc, notamment avec le projet royal de généralisation de la protection sociale, nous constatons sa mise en œuvre ainsi que les défis qui l’accompagnent. L’État-providence étant désormais dépassé, il est impératif de changer de paradigme pour découvrir de nouvelles manières d’être, d’agir et d’assurer la santé et le bien-être. L’adoption et la légalisation des Économies Sociales et Solidaires (ESS) ouvrent la voie à une participation active et engagée de la société civile dans cette quête.

La santé au travail est un enjeu fondamental pour le développement économique et social du Maroc. Dans un environnement où les défis sont nombreux, tels que les contraintes juridiques et les exigences croissantes en matière de sécurité, il est essentiel d’agir collectivement pour garantir des conditions de travail saines et sécurisées. Les syndicats jouent un rôle central dans cette dynamique en défendant les droits des travailleurs et en promouvant un dialogue social constructif.

Cette année, notre journée sera placée sous le thème : « Innovation sociale : Vers une Santé au Travail Durable ».

Au programme, des conférences animées par des intervenants de renom, ainsi que des tables rondes permettant d’explorer les meilleures pratiques en matière de prévention des risques professionnels. Les discussions porteront également sur l’importance du cadre juridique actuel et sur la manière dont les syndicats peuvent contribuer à améliorer les conditions de travail. Parmi les points forts de la journée figurent le rôle primordial des politiques RSE et des politiques de santé, l’importance de la formation, ainsi que le rôle de la société civile. La journée sera également un moment fort d’échanges sur la santé mentale des salariés, mettant en lumière des success stories de stratégies de santé au travail déjà mises en place.

Depuis 2011, cette journée est organisée par la CMIM avec des partenaires renommés qui partagent cet engagement pour promouvoir et sensibiliser à la santé au travail, tout en établissant des valeurs d’équité, de solidarité et de prévention dans les lieux de travail.