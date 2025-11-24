À Marrakech, le président d’Interpol rend hommage au rôle du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Président de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL), le Général-Major Ahmed Naser Al-Raisi, a salué, lundi à Marrakech, le soutien inébranlable apporté par le Maroc à la sécurité internationale, soulignant que le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, est un modèle reconnu en matière d’ouverture et de coopération sécuritaires.

Le Général-Major Al-Raisi, qui s’exprimait à l’ouverture des travaux de la 93e session de l’Assemblée générale d’INTERPOL (24-27 novembre), a exprimé ses vifs remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour Son soutien à la réussite de cet événement international.

Mettant en avant les atouts du Maroc et son histoire ancestrale, où se croisent les cultures amazighe, arabe, andalouse et africaine, pour forger un creuset de diversité, il a relevé que le Royaume poursuit son rayonnement en tant que trait d’union entre Orient et Occident, Nord et Sud.

Cette 93e session de l’Assemblée générale d’INTERPOL « n’est pas seulement un rendez-vous de dialogue annuel, mais une tribune destinée à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’action policière et de la sûreté, en permettant de tracer les contours d’une vision d’avenir pour cette organisation », a-t-il ajouté, notant que cette session offre aussi l’occasion de passer en revue le bilan des réalisations et d’adopter un plan sécuritaire commun pour les cinq prochaines années.

Présentant un exposé sur le bilan de son mandat, marqué par la modernisation du système du travail du policier et des techniques utilisées dans les opérations d’INTERPOL, le renforcement des mécanismes d’échange d’informations et la consolidation de la confiance entre les États membres, le Général-Major Al-Raisi s’est attardé sur le grand succès réalisé dans le domaine de l’échange des données. Il a souligné dans ce sens que ces mécanismes ont eu un rôle décisif dans la réussite de l’action de l’Organisation.

Il a évoqué, à cet effet, la célébration du 10è anniversaire du centre d’innovation d’INTERPOL, qui représente un « pilier fondamental » du développement de l’innovation numérique et cybernétique, relevant que cette structure a permis à l’organisation, durant la dernière décennie, de renforcer ses capacités de soutien aux organismes chargés de l’application de la loi et leur permettre de faire face aux menaces complexes et d’anticiper les risques futurs.

« INTERPOL adopte aujourd’hui la culture de l’innovation’’, a-t-il dit, notant que c’est pour la première fois de l’histoire que l’AG se tient complètement en format numérique.

Le Secrétaire général d’INTERPOL, Valdecy Urquiza, a salué, de son côté, le « grand soutien » que le Royaume apporte à INTERPOL, « non seulement en accueillant cette Assemblée générale, mais aussi en étant un pays membre très actif et très engagé » dans les activités de l’Organisation.

« Au nom d’INTERPOL et de l’ensemble de la communauté des organismes chargés de l’application de la loi présente ici aujourd’hui, nous souhaitons remercier les autorités marocaines pour leur précieux soutien », a-t-il relevé dans une déclaration à la presse.

Les participants échangeront, quatre jours durant, sur les priorités des services chargés de l’application de la loi, comme la cybercriminalité, la lutte contre les organisations criminelles et la criminalité organisée et émergente, a-t-il ajouté.

Cette AG, qui s’est ouverte lundi à Marrakech, en présence de hauts responsables et chefs de police des 196 pays membres d’INTERPOL, examinera les grandes tendances criminelles mondiales, notamment le démantèlement des réseaux criminels transfrontaliers, la lutte contre les centres internationaux d’escroquerie, le renforcement des capacités policières mondiales et la promotion du rôle des femmes dans le travail policier.

Instance dirigeante suprême d’Interpol, l’Assemblée générale est le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l’application de la loi. Elle constitue une occasion pour les pays membres de nouer des relations et de partager leurs expériences.