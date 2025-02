Mondial 2030 au Maroc : le président d’Interpol s’exprime

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le général-major Ahmed Naser Al-Raisi, a exprimé, dimanche à Tunis, sa confiance quant à la capacité du Royaume du Maroc à organiser une édition « exceptionnelle » de la Coupe du monde de football en 2030.

Dans une allocution lors de la 42ᵉ session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, M. Al-Raisi a félicité les Royaumes du Maroc et d’Arabie Saoudite pour l’exploit “historique” d’avoir décroché l’organisation des deux prochaines éditions de la Coupe du Monde de la FIFA, en 2030 et 2034 respectivement.

Le président d’Interpol s’est également dit confiant en la capacité des deux Royaumes à organiser « un tournoi exceptionnel à la hauteur de leur histoire séculaire ».

Par ailleurs, le responsable a passé en revue des opérations sécuritaires majeures menées par l’Interpol, avec la participation active de plusieurs pays arabes, dont le Maroc.

Créée en 1923, Interpol est une organisation internationale de police criminelle, dont l’objectif principal est de soutenir les capacités nationales et l’échange d’informations et d’expertises entre les services sécuritaires des 196 pays membres, pour mieux prévenir et lutter contre les ramifications transnationales des différentes formes de crimes et de menaces sécuritaires.