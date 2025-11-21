Inauguration du centre pédagogique et humanitaire Omar Tazi

En marge des célébrations du 70ème anniversaire de l’indépendance du Maroc, le Centre Pédagogique et Humanitaire Omar Tazi a été officiellement inauguré ce mardi à Figuig. Cet événement marque une étape majeure dans la lutte pour l’autonomisation des jeunes femmes vulnérables.

L’inauguration a été présidée par :

Noureddine Ouabbou, Gouverneur de la province de Figuig.

Lamia Tazi, Présidente de la Fondation Omar Tazi.

Nouredine Abdelhak, Président de la Fédération des Associations Al Amal.

Un refuge sécurisé et un partenariat stratégique

Né d’un partenariat stratégique entre la Fondation Omar Tazi et la Fédération des Associations Al Amal, le Centre Omar Tazi est conçu pour être un véritable incubateur d’autonomie. Sa mission est d’accueillir jusqu’à 48 jeunes filles âgées de 15 à 25 ans vivant dans une situation difficile, leur offrant un refuge et les outils essentiels pour leur intégration professionnelle.

« Ce centre d’accueil est l’aboutissement de plusieurs années de combat. Il assure aux filles, notamment celles qui se trouvent forcées de quitter les structures de protection de l’enfance à 18 ans, un refuge chaleureux et l’opportunité d’acquérir des métiers rémunérateurs. Notre mission est claire : transformer la précarité en opportunités », explique Dr. Lamia Tazi, Présidente de la Fondation Omar Tazi.

Un accompagnement complet

Le Centre s’engage à fournir un développement complet et une insertion durable grâce à un ensemble de services :

25 suites confortables pour garantir un cadre de vie agréable et sécurisé.

Un partenariat solide avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) assurant des diplômes reconnus et des projets d’insertion concrets.

Un soutien psychosocial et éducatif adapté à chaque parcours individuel.

De nombreuses activités éducatives et ludiques (lecture, sports, etc.) sont organisées pour un développement complet et l’épanouissement des résidentes.

Le Centre Omar Tazi est ainsi un tremplin socio-économique pour ces jeunes femmes, les préparant à devenir des membres autonomes et actifs de la société.

Fiche technique

Superficie 4 800 m² Capacité 48 jeunes filles (15-25 ans) Infrastructures 4 bâtiments (hébergement, administration) incluant cuisine professionnelle, réfectoire, salle de lecture et une piscine centrale. Hébergement 25 suites entièrement équipées (chambre, SDB, cuisine, salon d’accueil familial), dont une réservée à la surveillante.

A propos de la Fondation Omar Tazi

Créée en 2011 avec pour slogan « Un sourire pour la vie… », la Fondation Omar Tazi est un acteur associatif majeur dans l’éducation, la santé et le social. Elle finance et pilote des projets transformateurs, allant de la rénovation d’écoles à l’organisation de caravanes médicales et chirurgicales, en passant par des actions d’autonomisation des personnes en situation d’extrême précarité via le programme « Sadaqa Jaria ».

A propos de la Fédération des Associations Al Amal

La Fédération des Associations Al Amal est une organisation non gouvernementale reconnue pour son expertise humanitaire et son vaste réseau au Maroc et à l’étranger. Forte de sa longue expérience terrain, la Fédération bénéficie d’une collaboration stratégique avec les pouvoirs publics, ce qui lui permet de garantir l’efficacité et la pérennité de ses programmes sur l’ensemble des secteurs de l’action humanitaire : éducation, santé, social, etc.