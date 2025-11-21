Rencontre avec les créateurs de « MentorClass » : une plateforme au service du savoir

MentorClass Academy accélère son expansion et présente son écosystème intégré de formation pour les entreprises et les universités : Solution LXP (Learning Experience Platform), studio de production de vidéos sur mesure et nouveau programme de formation en présentiel.

MentorClass Academy lance une nouvelle version de sa plateforme et confirme son positionnement parmi les acteurs de formation les plus complets au Maroc et en Afrique.

Une LXP complète pour les entreprises et universités :

La plateforme intègre désormais une Learning Experience Platform (LXP) destinée aux organisations souhaitant structurer et piloter leurs programmes de formation.

Parmi les fonctionnalités proposées :

Quiz et évaluations

Certifications internes

Uses cases et exercices pratiques

Suivi de complétude des formations

Tableaux de bord et analytics avancés

Gestion de contenus internes (vidéos, documents, podcasts)

Cette solution répond aux enjeux de montée en compétences et accompagne la transformation digitale des entreprises, tout en s’intégrant pleinement à leurs SIRH.

Dans la continuité de cette ambition de modernisation de la formation, MentorClass Academy lance également un studio spécialisé dans la production de contenus vidéo et e-learning SCORM/xAPI :

la production de vidéos professionnelles,

la création de podcasts,

le développement de modules e-learning interactifs SCORM et xAPI,

la conception de MasterClasses sur mesure pour les organisations.

Pour étoffer cette offre digitale, Mentorclass Academy propose dès 2026 une offre de formation en présentiel pour particuliers et entreprises

À partir de 2026, la plateforme intégrera un programme complet de formations présentielles comprenant :

des ateliers de leadership, de soft skills et de développement personnel destinés au grand public ;

• des programmes dédiés aux managers, des modules de communication et des formations sur mesure pour répondre aux besoin des entreprises.

Cette nouvelle offre est actuellement en cours de conception par les équipes de MentorClass Academy en partenariat avec des experts reconnus en formation, afin de proposer des des programmes de formation innovants et véritablement différenciants des offres actuellement proposées sur le marché.

Une vision marocaine, une ambition africaine

Co-fondée par Youssef El Yahcoubi Moulay et Mohammed Amine Chraibi, MentorClass Academy s’inscrit dans une dynamique nationale et continentale visant à démocratiser la formation de qualité, professionnaliser les contenus et rendre les experts accessibles au plus grand nombre.

Citation des fondateurs :

« Cette nouvelle version marque une étape décisive : nous voulons offrir aux organisations marocaines et africaines une plateforme moderne, inspirante et parfaitement adaptée à leurs besoins en montée en compétences. »

— Youssef El Yahcoubi Moulay, Co-fondateur

« Notre ambition est claire : devenir la référence africaine en matière de contenus premium, de LxP et de solutions d’acculturations innovantes. »

— Mohammed Amine Chraibi, Co-fondateur