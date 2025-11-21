MG Motor lance le nouveau HS Full Hybrid+ au Maroc

MG Motor dévoile le nouveau MG HS Hybrid+, une nouvelle génération du modèle le plus vendu au Maroc. Cette version progresse nettement en matière de technologie, de confort et de performances, grâce notamment à l’intégration de la chaîne de traction Hybrid+ sur toute la gamme.

Les dimensions du nouveau MG HS Hybrid+ sont en hausse : 4,67 m de long (+6 cm), 1,89 m de large (+1,4 cm) et 1,66 m de haut (-2,2 cm). Ces proportions plus dynamiques améliorent également l’habitabilité, avec un empattement porté à 2,75 m. Le nouveau HS Hybrid+ se positionne ainsi idéalement sur le segment des SUV compacts.

Le modèle reçoit la chaîne de traction Hybrid+, inaugurée d’abord sur la MG3 puis sur la MG ZS. Il s’agit ici d’un SUV compact hybride non rechargeable. Cette architecture se compose de cinq éléments essentiels : un moteur thermique, une boîte de vitesses, une batterie, un moteur électrique et un générateur.

En plus d’une grande efficience, cette technologie hybride assure d’excellentes performances. Le nouveau MG HS Hybrid+ réalise ainsi le 0 à 100 km/h en seulement 7,9 secondes, se plaçant parmi les meilleurs du segment.

Développant 224 ch (165 kW) en combiné, le groupe motopropulseur reste très sobre, affichant une consommation mixte WLTP de 5,5 L/100 km et des émissions de 126 g de CO₂/km*. Ces résultats sont rendus possibles grâce à une batterie de 1,83 kWh, permettant une utilisation plus fréquente du mode électrique, ce qui impacte fortement la consommation. Par rapport au MG HS essence, la consommation baisse de 31 % et les émissions de CO₂ de 25 % sur le cycle WLTP.

Dès la finition de base « ELITE », le nouveau MG HS Hybrid+ propose un équipement très complet : système d’infodivertissement HD de 12,3 pouces avec navigation et Apple CarPlay/Android Auto, écran conducteur déporté de 12,3 pouces, capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul, allumage automatique des phares, essuie-glaces automatiques et démarrage sans clé.

La finition supérieure « ULTIMATE » ajoute de nombreux équipements de style et de confort : jantes en aluminium de 19 pouces, vitres et lunette arrière surteintées, caméra 360°, sièges en simili-cuir brun chauffants à l’avant et réglables électriquement, ainsi qu’un volant chauffant.

Le système MG Pilot, inclus de série sur toutes les finitions, regroupe douze technologies d’aide à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence actif avec détection des piétons et cyclistes, assistance et alerte de maintien dans la voie, alerte de trafic transversal arrière, détection des angles morts, alerte de collision avant et assistance à la conduite en embouteillages.

Le nouveau MG HS Hybrid+ sera disponible à la réservation à partir du mercredi 19 novembre 2025, au prix de départ de 269 000 DH. Comme le reste de la gamme, il bénéficie d’une garantie de 6 ans ou 200 000 km.