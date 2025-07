MG Motor lance le nouveau ZS Full Hybrid+ au Maroc

• Le nouveau MG ZS Full Hybrid+ dynamise le segment des SUV Crossover.

• Grâce à sa motorisation Hybrid+, il offre des performances de haut niveau, une efficience accrue et un confort optimisé.

• De nombreuses technologies innovantes renforcent la sécurité et le confort par rapport à la génération précédente.

MG Motor dévoile le nouveau MG ZS Full Hybrid+, la nouvelle génération du modèle le plus vendu de la marque au Maroc. Ce nouveau ZS progresse nettement en matière de technologie, de confort et de performance, avec l’intégration de la chaîne de traction Hybrid+ sur toute la gamme.

Les dimensions du véhicule ont évolué : 4,43 m de long (+11 cm), 1,82 m de large (+1 cm) et 1,64 m de haut (-1 cm). L’empattement passe à 2,61 m, ce qui améliore l’habitabilité et confère au SUV des proportions plus dynamiques. Le nouveau ZS Hybrid+ s’impose ainsi comme un acteur stratégique sur le segment des SUV Crossover.

Il s’agit du premier SUV hybride non rechargeable de la marque, équipé de la chaîne de traction Hybrid+ inaugurée par la MG3. Celle-ci comprend cinq éléments essentiels : un moteur thermique, une boîte de vitesses, une batterie, un moteur électrique et un générateur.

Outre son efficience remarquable, cette technologie garantit d’excellentes performances : le 0 à 100 km/h est réalisé en 8,7 secondes, tandis que le 80-120 km/h est expédié en 7,2 secondes. Le groupe motopropulseur développe une puissance combinée de 197 ch (145 kW), tout en affichant une consommation mixte WLTP de seulement 5,0 L/100 km et des émissions de CO₂ de 113 g/km*. Cela représente une baisse de 24 % de la consommation et de 25 % des émissions par rapport au ZS essence.

Dès la finition d’entrée de gamme « Drive », le MG ZS Full Hybrid+ offre un riche équipement : écran HD de 10,25 pouces avec navigation, compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, écran conducteur de 7 pouces, capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul, allumage automatique des phares, essuie-glaces automatiques et démarrage sans clé.

La version haut de gamme « Ultimate » intègre des équipements supplémentaires tels que des jantes alliage 18 pouces, des vitres et une lunette arrière surteintées, une caméra 360°, des sièges avant chauffants en simili-cuir noir avec réglage électrique côté conducteur, ainsi qu’un volant chauffant.

Le MG Pilot, inclus de série sur toutes les finitions, regroupe 12 systèmes avancés d’aides à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence actif avec détection des piétons et cyclistes, assistance au maintien dans la voie, alerte de sortie de voie, alerte de trafic transversal arrière, détection des angles morts, alerte de collision avant, et assistance dans les embouteillages.

Le tout nouveau MG ZS Hybrid+ sera disponible à la réservation à partir du mardi 15 juillet 2025, à un prix de lancement de 259 000 dirhams.

Comme tous les modèles de la gamme MG, le ZS Hybrid+ bénéficie d’une garantie de 6 ans ou 200 000 km.