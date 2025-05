Chutes de neige: le mont Toubkal se pare de blanc

Le mont Toubkal, dans le Haut Atlas, a connu d’importantes chutes de neige durant le mois de mai et son sommet s’est recouvert d’un manteau blanc, lui conférant une beauté exceptionnelle.

Des vidéos et photos du sommet enneigé du Toubkal, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont émerveillé les internautes et les visiteurs de la région. Les habitants de la région ont également exprimé leur joie après ces chutes de neige et estimé que celles-ci permettront d’alléger le déficit hydrique dans le Royaume.

À noter que le mont Toubkal est l’une des destinations touristiques phares du Haut Atlas. Il attire aussi bien les touristes étrangers que marocains, notamment les amateurs d’alpinisme, en quête d’aventures.

