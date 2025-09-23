Enseignants en colère à Casablanca : réduction des heures de travail et indemnités au cœur des revendications (VIDEO)

Des dizaines d’enseignants ont organisé ce mardi un rassemblement à Casablanca, à l’occasion de la grève nationale lancée par la Fédération nationale de l’enseignement (FNE). Les manifestants ont dénoncé le non-respect par le ministère de l’Éducation nationale de ses engagements antérieurs.

Hamid Bougallala, secrétaire régional de l’Union nationale, a déclaré que le ministère tente de contourner les revendications du personnel éducatif. Les principales demandes portent sur la réduction des heures de travail, la généralisation de l’indemnité complémentaire et la mise en œuvre de tous les accords concernant plusieurs catégories de personnel.