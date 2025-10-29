Recrutement des cadres enseignants : voici la période de dépôt des candidatures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé l’organisation de concours d’accès au cycle de qualification des cadres enseignants dans les centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, au titre de la session de novembre 2025.

Un communiqué du ministère indique que l’épreuve écrite desdits concours se tiendra le 22 novembre, ajoutant que le nombre de postes ouverts s’élève à 19.000, répartis entre les cycles de qualification des enseignants du primaire, du collège et du secondaire qualifiant.

La soumission et la validation des candidatures pour passer les épreuves écrites s’effectueront via le portail électronique dédié (wolouj.men.gov.ma) durant la période allant du 30 octobre au 13 novembre à 16H30, date limite de dépôt et de validation des candidatures sur le portail, précise le communiqué.

Les candidats doivent, en plus d’être de nationalité marocaine et de jouir de leurs droits civiques, être âgés de moins de 35 ans à la date du concours, et détenir une licence en éducation ou un diplôme équivalent, ou bien une licence dans l’un des filières universitaires de formation en éducation ou équivalent, ou encore une licence en études fondamentales ou professionnelles ou équivalent.

La liste des candidats admis à passer les épreuves écrites sera publiée le 17 novembre, tandis que les résultats des épreuves écrites seront annoncés le 27 du même mois. Les épreuves orales se dérouleront quant à elles du 2 au 11 décembre prochain.

Le processus des concours s’achèvera par la publication des résultats finaux des candidats retenus, lesquels devront s’inscrire dans les Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation entre le 18 et le 20 décembre, avant le démarrage de la formation prévu le 22 du même mois, conclut le communiqué.