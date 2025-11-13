Le collectif DMP dévoile « Massira_Khadra IA », la première trend IA patriotique au Maroc

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte, le collectif Digital Moroccan Patriots (DMP) dévoile une initiative citoyenne et technologique inédite : #Massira_Khadra_IA, la première trend IA patriotique du Maroc, invitant tous les Marocains à revivre virtuellement l’un des moments les plus symboliques de l’histoire nationale.

Grâce à l’intelligence artificielle, chaque participant peut se projeter dans la Marche Verte de 1975, en générant sa propre photo aux côtés de milliers de marcheurs, dans une atmosphère mêlant authenticité historique, émotion et esthétique contemporaine.

Une mémoire vivante au service de la fierté nationale

Pensée à l’ère du numérique, par Digital Moroccan Patriots (DMP), cette campagne fait écho à l’esprit d’unité et de courage qui a marqué la Marche Verte.

Dans un communiqué, le collectif explique que cette campagne offre à tous, au Maroc comme à l’étranger, la possibilité de réaffirmer leur attachement à la Nation à travers une expérience participative, inclusive et virale. “Et si la Marche Verte devenait une expérience digitalisée de toute une nation ?” C’est le pari audacieux de DMP, qui ambitionne de mobiliser la jeunesse marocaine autour d’un symbole d’identité et de fierté, tout en réinventant la manière de célébrer la mémoire collective.

Une campagne virale portée par des centaines d’influenceurs marocains

DMP souligne que la campagne #Massira_Khadra_IA a connu un succès retentissant dès son lancement, grâce à une stratégie d’influence et de mobilisation digitale sans précédent.

Le communiqué précise en effet que des centaines d’influenceurs marocains, issus de tous horizons, culture, sport, mode, entrepreneuriat ou art, se sont mobilisés pour relayer l’initiative et inviter leurs communautés à y participer.

Chacun a partagé sa photo IA version Marche Verte, tout en expliquant la démarche à suivre pour que leurs abonnés puissent, à leur tour, générer leur propre visuel. Cette mécanique participative a permis de créer une véritable mosaïque nationale de visages marocains, unis par un même sentiment de fierté, d’appartenance et de patriotisme.