Météo Maroc: fortes pluies ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 novembre 2025 :

– Pluies ou averses parfois orageuses sur les plaines nord, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines centre et sur le Haut Atlas.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Haut Atlas, les provinces sud et l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 01/06°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et localement de -05/00°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 07/13°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur le Sud-Est, l’Oriental et le Sud et quasi-stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et au Sud et agitée à forte au Nord de Tan-Tan.

S.L.