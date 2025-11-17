CAN 2025 : Douzi va-t-il sortir une chanson ?

Abdelhafid Douzi s’est exprimé sur la possibilité de préparer une chanson dédiée à la sélection nationale à l’occasion de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Dans une déclaration au site Ghalia, Douzi a indiqué que son agenda ne lui permettait pas, pour l’instant, de travailler sur un nouveau titre, rappelant qu’il est actuellement pris par sa tournée ainsi que par la préparation de son prochain album, dont la sortie est prévue en 2026.

Interrogé sur la participation des Lions de l’Atlas à la CAN, l’artiste s’est dit optimiste et a souhaité que le trophée reste au Maroc. Il a également lancé un appel aux supporters marocains, les invitant à soutenir l’équipe nationale durant cette période et à éviter les critiques et commentaires négatifs.

À noter que la CAN 2025 se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les rencontres seront réparties entre six villes : Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger.

H.M