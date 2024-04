CDG Invest s’engage avec le Groupe Atlantique pour l’innovation pédagogique

CDG Invest a réalisé une prise de participation de 20%, via son programme Génération Entrepreneurs, au capital du Groupe Atlantique. Cette association stratégique marque un tournant important pour le Groupe Atlantique et souligne la confiance de CDG Invest dans le potentiel du groupe à devenir un pôle d’excellence en enseignement supérieur au Maroc.

Grâce à ce partenariat, le Groupe Atlantique se dotera des moyens nécessaires pour accélérer le déploiement de son modèle d’enseignement supérieur tourné vers l’innovation pédagogique, l’excellence académique et l’immersion professionnelle.

Une conférence de presse détaillant cette association est prévue lundi 22avril 2024 au campus d’Atlantic Business School, école de management du Groupe Atlantique.

GROUPE ATLANTIQUE, nouvel acteur de référence de l’enseignement supérieur privé au Maroc.





Basé à Casablanca, le Groupe Atlantique se positionne comme une institution majeure de l’enseignement supérieur, bénéficiant du dynamisme de l’enseignement supérieur privé au Maroc ainsi que du soutien de l’Etat marocain pour le développement de centres d’excellence privés dans l’enseignement supérieur. Il s’engage à proposer une éducation de premier plan, conjuguant excellence académique, innovation pédagogique, expérience pratique en milieu professionnel et une forte responsabilité sociale.

En formation initiale, le Groupe Atlantique regroupe dans un premier temps deux écoles supérieures spécialisées :

Atlantic Engineering School, l'école d'Ingénieurs, autorisée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation sous le numéro 497/2023.

Il regroupe par ailleurs un centre de formation continue, Atlantic Executive Center, proposant plus d’une centaine de formations destinées à l’accompagnement des entreprises et le développement de leurs cadres, ainsi qu’un centre de recherche appliquée, le CERUNA et une fondation ayant pour missions principales l’encouragement de la recherche et le soutien des étudiants méritants.

Le Groupe Atlantique s’appuie sur une équipe de fondateurs reconnus dans le secteur de l’enseignement supérieur et de l’éducation : Professeur Rachid M’Rabet (Président du Groupe Atlantique, ayant occupé pendant 20 ans la fonction de Directeur Général de l’ISCAE et fondateur du Centre des Etudes Doctorales de l’ISCAE), Younes Slaoui (Président d’Averroes Holding, cofondateur du Groupe international Odyssey Education et de l’Ecole Française Internationale de Casablanca) et Professeur Abdellatif Mâzouz (Professeur universitaire ayant dirigé plusieurs institutions d’enseignement supérieur au Maroc et actuel Président du Conseil de la Région Casablanca – Settat).

Le Groupe Atlantique a par ailleurs mis en place un Conseil Scientifique International regroupant d’éminentes personnalités académiques nationales et internationales, mais également des références de premier plan du monde professionnel et institutionnel, chargées d’accompagner le groupe dans son positionnement d’enseignement et de recherche.

GROUPE ATLANTIQUE, un positionnement axé sur le développement des compétences et l’employabilité

« Le Groupe Atlantique, à travers ses différentes écoles, a pour objectif de doter notre pays d’un nouveau pôle d’excellence, générateur de compétences, où l’on prend plaisir à apprendre et qui soit capable d’offrir des perspectives variées et d’avenir à ses étudiants. L’objet étant la formation à des métiers et à des compétences qui assurent l’employabilité de manière durable et qui contribuent au rayonnement du Maroc en Afrique et à l’international », a déclaré le Professeur Rachid M’Rabet, Président du Groupe.

La raison d’être du Groupe est de former de nouvelles générations de cadres spécialisés, performants et compétents, en phase avec les attentes du marché et porteurs de valeurs éthiques et citoyennes.

Pour ce faire, le Groupe se distingue par sa mission d’enseignement innovante qui repose sur 5 piliers :

L'excellence académique : la qualité des programmes d'études est assurée par un corps professoral et de praticiens hautement qualifiés avec un encadrement et un accompagnement individualisés des étudiants ;

L'alternance en entreprise : modèle novateur au Maroc pour allier enseignement théorique et immersion professionnelle. Les étudiants cumulant jusqu'à 2 ans d'expérience professionnelle avant l'obtention de leur diplôme ;

L'ouverture à l'international : en partenariat avec des institutions de renommée mondiale pour développer une vision globale et une compréhension interculturelle, et offrir aux étudiants une mobilité internationale ;

La transversalité pédagogique : pour permettre aux étudiants des différentes écoles de collaborer et de se former avec une approche interdisciplinaire, favorisant une approche globale et complémentaire ;

L'acquisition des soft skills et la maîtrise des langues : Pour assurer le développement du savoir-être des étudiants et les préparer de manière optimale à l'insertion professionnelle.

Le campus actuel d’une capacité de 2.500 étudiants, dispose d’installations et d’espaces de formation de qualité, conçus pour favoriser la créativité et l’interaction et offrir ainsi un environnement propice à l’apprentissage et l’épanouissement des étudiants et des équipes pédagogiques.

Le campus est situé à Sidi Maarouf, au cœur de l’un des centres d’activités d’affaires les plus importants de Casablanca. Il est facilement accessible par le Tramway, le Busway et autres transports en commun.