Casablanca : JYSK ouvre son troisième magasin à Almaz

Après le succès des ouvertures de ses deux premiers magasins en avril 2025, JYSK, enseigne danoise de mobilier et décoration présente dans plus de 50 pays, poursuit son développement au Maroc avec l’ouverture de son troisième point de vente à Almaz, Casablanca. Cette nouvelle implantation confirme l’enthousiasme des consommateurs marocains pour le design scandinave, à la fois fonctionnel, esthétique et accessible.

Un succès confirmé depuis l’arrivée de JYSK au Maroc

Depuis son lancement en avril 2025, JYSK a su séduire les clients marocains grâce à son offre complète pour la maison, literie, meubles, décoration et articles d’aménagement intérieur, alliant qualité, confort et design nordique.

Les deux premiers magasins, situés à Casablanca, ont enregistré une fréquentation soutenue dès les premières semaines.

« Dès leur ouverture, les magasins ont enregistré une forte affluence et de très bons résultats commerciaux. Certains produits se sont rapidement écoulés, témoignant de l’intérêt des clients. Nous avons veillé à maintenir un approvisionnement constant et à proposer des offres attractives, ce qui permet aux deux magasins de Casablanca de continuer à afficher d’excellentes performances. » Igor Raic, Directeur Général JYSK Maroc

Au-delà de ses performances commerciales, JYSK Maroc a également vu émerger plusieurs promotions internes, témoignant de la dynamique positive de l’équipe locale.

« Je suis particulièrement fier du fait que nous ayons eu plusieurs promotions internes au sein de l’organisation, preuve que nous avons choisi les bons collaborateurs et qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour. Chez JYSK, l’engagement et la motivation ouvrent toujours la voie à de nouvelles opportunités de carrière. » Igor Raic, Directeur Général JYSK Maroc

Un nouveau magasin au cœur d’une zone en plein essor

Situé à Sela Park Almaz, un quartier stratégique reliant Dar Bouazza, Bouskoura et la région sud de Casablanca, le nouveau magasin JYSK s’étend sur plus de 1 000 m².

Il propose un assortiment soigneusement sélectionné, couvrant toutes les catégories de produits literie, meubles et décoration, dans un format compact et moderne, conçu selon le concept JYSK 3.0.

Cette ouverture s’inscrit dans la vision de JYSK visant à développer un réseau de magasins toujours plus proches des clients, alliant proximité, accessibilité et expérience d’achat de qualité.

« L’accueil chaleureux des consommateurs marocains a confirmé notre conviction que le design scandinave a toute sa place sur ce marché. Ce troisième magasin marque une nouvelle étape dans notre développement local et permettra de toujours proposer à nos clients des offres exceptionnelles. » Igor Raic, Directeur Général JYSK Maroc

Le magasin JYSK d’Almaz a ouvert ses portes le Samedi 27 Décembre, accueillant un important flux de visiteurs curieux et enthousiastes, venus découvrir les offres de lancement allant jusqu’à -70 % sur une large sélection d’articles.

Une expansion alignée sur la stratégie « Customers’ First Choice »

Cette ouverture s’inscrit dans la nouvelle stratégie mondiale de JYSK, « Customers’ First Choice », qui vise à offrir des solutions scandinaves exceptionnelles tout en adaptant les offres aux besoins locaux.

« Notre concept JYSK fonctionne dans de nombreuses cultures, mais les clients n’ont pas tous les mêmes habitudes ni besoins. Nous voulons proposer des offres locales attractives et pertinentes, que nos clients vivent en Finlande ou au Maroc, jeunes ou plus âgés, familles ou célibataires. » Rami Jensen, Président et CEO de JYSK

« L’expansion fait partie de notre ADN. Nous voulons nous rapprocher des clients dans les pays où nous sommes présents et dans les grandes métropoles, avec des offres scandinaves exceptionnelles. » Rami Jensen, Président et CEO de JYSK

À propos de JYSK

Fondée au Danemark en 1979 par Lars Larsen, JYSK est une enseigne internationale spécialisée dans les articles pour la maison. Présente dans plus 50 pays avec plus de 3 500 magasins, l’enseigne est reconnue pour son design scandinave, son excellent rapport qualité-prix et son engagement envers la satisfaction client.