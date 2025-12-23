En vidéo : les plus beaux retournés acrobatiques d’Ayoub El Kaabi

Ayoub El Kaabi, l’attaquant marocain connu pour son flair de buteur et ses gestes spectaculaires, a marqué plusieurs buts mémorables dans sa carrière grâce à des retournés acrobatiques qui ont fait vibrer les supporters.

Le plus récent et sans doute le plus médiatisé est celui inscrit avec l’équipe nationale du Maroc lors de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre les Comores. Entré en jeu en seconde période, El Kaabi a nullement tardé à se mettre en évidence.

À la 74ᵉ minute, il a converti un centre d’Anass Salah-Eddine en un retourné acrobatique parfait qui a scellé la victoire 2-0 pour les Lions de l’Atlas. Voici une compilation des plus beaux retournés acrobatiques inscrits par El Kaabi.