SRM Casablanca-Settat ouvre une agence à Oulad Saleh Bouskoura

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat a inauguré, ce mardi, une nouvelle agence de proximité à Oulad Saleh, dans la commune de Bouskoura. Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de la SRM visant à renforcer son réseau commercial et à rapprocher ses services des citoyens.

Il s’agit de la quatrième agence relevant du réseau commercial de la SRM au niveau de la province, avec pour objectif d’améliorer l’accueil des usagers, de faciliter l’accès aux services multiservices et d’accompagner la dynamique de développement que connaît la région.