Le groupe Chiccorner inaugure son deuxième magasin U.S. Polo Assn. à Casablanca

Après une entrée remarquée au Morocco Mall en avril dernier, U.S. Polo Assn. consolide sa présence à Casablanca avec l’ouverture d’un nouveau point de vente situé au cœur du quartier Racine, à Anfa. Portée par le groupe Chiccorner, distributeur exclusif de la marque au Maroc, cette nouvelle ouverture confirme la dynamique d’expansion du label américain dans le Royaume.

Nichée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de la ville, cette nouvelle adresse U.S. Polo Assn. vient répondre à une forte demande locale pour un vestiaire à la fois élégant, accessible et fidèle à l’ADN du polo. Le point de vente propose l’ensemble des collections hommes et femmes de la marque, dans un espace raffiné qui traduit l’univers sport-chic et authentique propre à U.S. Polo Assn.

Avec ses lignes épurées, ses matériaux nobles et son merchandising immersif, la boutique d’Anfa a été conçue comme un prolongement de l’expérience client initiée au Morocco Mall, tout en intégrant les codes d’un quartier urbain, résidentiel et premium.

Fondée en 1890, la United States Polo Association (USPA) a donné naissance à U.S. Polo Assn., une marque devenue référence mondiale dans l’univers du lifestyle inspiré du polo. Présente dans plus de 180 pays, elle propose un vestiaire intemporel alliant confort, élégance décontractée et qualité.

Le marché marocain, porté par une jeunesse connectée et un intérêt croissant pour les marques internationales à forte identité, représente un terrain naturel pour le développement de U.S. Polo Assn. Cette deuxième ouverture sur Casablanca en quelques mois illustre l’attractivité du Royaume comme plateforme de croissance en Afrique du Nord.

Le groupe Chiccorner continue de déployer une stratégie ambitieuse d’implantation sélective sur le territoire marocain. Grâce à sa connaissance approfondie du marché et à son portefeuille de marques internationales à fort potentiel, il accompagne la transformation du paysage retail marocain en y intégrant des enseignes emblématiques. « Cette implantation à Anfa Racine reflète notre ambition au Maroc : une croissance maîtrisée, ancrée dans des emplacements forts, au service d’une expérience client alignée avec l’identité globale de U.S. Polo Assn. », déclare Adil Mamoumi directeur général du groupe Chiccorner.

Au-delà de Casablanca, Chiccorner et U.S. Polo Assn. envisagent d’élargir progressivement leur réseau dans les grandes villes du Royaume. Cette dynamique s’inscrit dans une vision à long terme où le Maroc joue un rôle de hub stratégique pour le développement régional de marques internationales à fort ADN.

À propos de U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. est la marque officielle de la United States Polo Association (USPA), l’une des plus anciennes fédérations sportives à but non lucratif au monde, fondée en 1890 pour promouvoir le polo aux États-Unis.

La marque propose des collections pour hommes et femmes, ainsi qu’une large gamme de produits sous licence, incluant des accessoires, des chaussures, des articles de voyage et du linge de maison. U.S. Polo Assn. est présente dans 180 pays à travers plus de 1 100 points de vente physiques et plateformes de commerce en ligne.

Depuis 1997, le groupe Aydınlı détient les droits de licence de la marque sur les marchés de la Turquie, de l’Europe de l’Est, de la Russie, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Pour plus d’informations : https://tr.uspoloassn.com

À propos du groupe Chiccorner

Le groupe Chiccorner est un acteur majeur du retail et de la distribution, spécialisé dans l’introduction et le développement de marques internationales. Fort de son expertise, il joue un rôle clé dans l’implantation de marques premium et accessibles sur le marché. Dans le secteur du retail, le groupe détient et exploite un portefeuille de marques reconnues, notamment :

Aeronautica Militare , une enseigne italienne emblématique inspirée de l’univers de l’aviation militaire, alliant style et authenticité.

, une enseigne italienne emblématique inspirée de l’univers de l’aviation militaire, alliant style et authenticité. S. Polo Assn , la marque officielle du polo américain, qui incarne un style casual et intemporel.

, la marque officielle du polo américain, qui incarne un style casual et intemporel. PRINCIPE , une maison italienne qui conjugue élégance contemporaine et savoir-faire raffiné.

, une maison italienne qui conjugue élégance contemporaine et savoir-faire raffiné. Alcott , une enseigne dynamique et accessible qui séduit les jeunes générations grâce à des collections modernes et régulièrement renouvelées.

, une enseigne dynamique et accessible qui séduit les jeunes générations grâce à des collections modernes et régulièrement renouvelées. Wycon Cosmetics, marque Italienne spécialisée dans le maquillage et le soin, reconnue comme une référence majeure et leader sur le marché Italien et européen. Wycon se distingue par ses produits innovants, accessibles et d’une qualité professionnelle. Son arrivée prochaine au Maroc promet d’enrichir l’offre beauté locale avec une expérience moderne, tendance et résolument inclusive.

Chiccorner accompagne ces marques à travers un réseau de boutiques physiques et sa plateforme en ligne Premium Shop (www.premiumshop.ma), en offrant aux consommateurs marocains un accès privilégié aux tendances internationales. Grâce à une stratégie axée sur l’innovation, l’excellence opérationnelle et la connaissance approfondie du marché marocain, le groupe poursuit son expansion et confirme son engagement à enrichir l’offre commerciale nationale.