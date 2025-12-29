Zakaria Aboukhlal s’apprête à rejoindre Nantes sous prêt

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Zakaria Aboukhlal, sociétaire du Torino FC (Serie A), est sur le point de rejoindre le club français du FC Nantes (Ligue 1) sous forme de prêt avec option d’achat, rapportent lundi des médias de l’Hexagone.

Le transfert de l’attaquant de 25 ans devrait être conclu durant le mercato hivernal qui s’ouvre le 1er janvier, selon le quotidien sportif « L’Equipe » qui affirme que l’ancien joueur du Toulouse FC a participé à une première séance d’entraînement à la Jonelière lundi matin, alors que les Canaris préparent leur déplacement à Marseille pour la 17è journée.

Aboukhlal avait rejoint le club italien l’été dernier pour un contrat de quatre ans, mais il a eu un temps de jeu limité en Serie A, totalisant seulement neuf apparitions, sans inscrire le moindre but pour le Torino cette saison.

Le FC Nantes, actuellement 17e de Ligue 1, cherche à renforcer sa ligne offensive afin de sortir de la zone de relégation à mi-saison et de relancer ses ambitions dans le championnat. Le club nantais mise sur l’expérience offensive et la polyvalence de l’international marocain, qui peut évoluer sur les ailes comme en attaque centrale.

Formé aux Pays-Bas, Aboukhlal a notamment évolué au PSV Eindhoven puis à l’AZ Alkmaar avant de s’illustrer en France, plus précisément à Toulouse FC où il a disputé 76 matches de Ligue 1 pour 20 buts et 7 passes décisives entre 2022 et 2025.

Le Lion de l’Atlas a notamment disputé avec la sélection marocaine la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et la Coupe du monde 2022 au Qatar.