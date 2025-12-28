Alerte météo au Maroc : fortes pluies, neige et vents violents attendus dimanche et lundi

La Direction générale de la météorologie (DGM) annonce un épisode météorologique perturbé marqué par des averses orageuses localement fortes, des chutes de neige en altitude ainsi que de puissantes rafales de vent prévues dimanche et lundi dans plusieurs provinces du Royaume.

Fortes averses orageuses (niveau de vigilance orange)

Selon un bulletin d’alerte de niveau orange, des pluies orageuses intenses, avec des cumuls estimés entre 30 et 50 mm, sont attendues de dimanche à 12h00 jusqu’à lundi à 10h00 dans les provinces suivantes :

Kénitra, Sidi Kacem, Ouezzane, Sidi Slimane, Taounate, Ifrane, Al Hoceima, Beni Mellal, Taza, Khénifra, Chefchaouen, Tanger-Assilah et Larache.

Par ailleurs, des averses modérées à localement soutenues (entre 15 et 25 mm) concerneront durant la même période les provinces de :

Sidi Bennour, El Jadida, Skhirate-Témara, Salé, Rabat, Khémisset, Fahs-Anjra, Mohammedia, Mediouna, Nouaceur, Azilal, Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Khouribga, Berrechid, Benslimane, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Moulay Yacoub, El Hajeb, Meknès, Settat, Casablanca et Fquih Ben Salah.

Chutes de neige importantes en montagne

La DGM prévoit également des chutes de neige au-delà de 1.500 mètres d’altitude, avec des hauteurs variant entre 10 et 30cm, de dimanche à 12h00 à lundi à 10h00, notamment dans les provinces de :

Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifrane, Al Haouz, Boulemane, Khénifra, Chichaoua, Taroudant, Chefchaouen, Al Hoceima, Beni Mellal et Tinghir.

Rafales de vent violentes

Enfin, de fortes rafales de vent, atteignant 70 à 75 km/h, sont prévues dimanche entre 12h00 et 23h00 dans les provinces de :

Ifrane, Beni Mellal, Tinghir, Taroudant, Sefrou, Khénifra, Midelt et Ouarzazate.

Les autorités appellent à la vigilance, notamment dans les zones montagneuses et exposées aux intempéries.