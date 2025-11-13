Météo Maroc : pluies avec risque d’orages ce vendredi 14 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 novembre 2025.

– Pluies avec risque d’orages sur le Tangérois.

– Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Rif, l’Est de la Méditerranée et le Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Rif avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/20°C partout ailleurs. – Baisse des températures diurnes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur l’Ouest du Détroit, peu agitée à agitée sur l’Est et entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte ailleurs, temporairement forte à très forte le matin au nord de Cap Hadid.