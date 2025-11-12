Météo au Maroc: temps pluvieux ce mercredi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 12 novembre 2025 :

– Temps nuageux avec pluies sur le Sud du Haut Atlas et l’intérieur du Souss.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur l’Anti-Atlas et le reste du Souss avec faibles pluies éparses.

– Rafales de vent assez fortes sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières, par endroit.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/22°C sur les provinces sahariennes et le Souss et de 10/16°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur l’Est de la méditerranée et en baisse ou variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud

S.L