La RAM inaugure sa nouvelle ligne directe Casablanca–Es-Smara

Par LeSiteinfo avec MAP

Le vol inaugural de la liaison Casablanca–Es-Smara a été opéré, lundi, par Royal Air Maroc (RAM) au départ de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du maillage économique et de la connectivité du Royaume.

S’exprimant dans une allocution prononcée à son arrivée à bord du premier vol, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné que la concrétisation de cette ligne dans un délai record de moins de six mois est le fruit d’un travail collectif et coordonné entre l’ensemble des institutions partenaires.

Selon le ministre, cette liaison contribuera à la réduction des distances, à la facilitation de la mobilité des citoyens, à la stimulation de l’investissement et au renforcement de l’attractivité économique de la ville d’Es-Smara comme « nouvelle plateforme logistique et d’investissement dans le Sud du Royaume ».

Kayouh a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la Vision clairvoyante du Roi Mohammed VI, qui accorde une attention particulière au développement intégré des provinces du Sud à travers de grands projets structurants visant à promouvoir l’intégration économique et sociale, et à renforcer la position stratégique du Sahara marocain comme porte du Maroc vers l’Afrique.

« La ville d’Es-Smara est appelée à jouer à l’avenir un rôle central et stratégique », a-t-il déclaré, évoquant les projets structurants en cours, notamment la route reliant Amgala à Tifariti et le lancement de l’étude d’une zone logistique dans cette région frontalière avec la Mauritanie.

Et d’ajouter qu’en coordination avec les Forces Armées Royales (FAR), il est prévu l’extension de l’aéroport d’Es-Smara afin d’accueillir des avions de plus grande capacité et son reclassement du niveau C au niveau B, permettant ainsi de recevoir des appareils de type Boeing et Airbus.

De son côté, le gouverneur de la province d’Es-Smara, Brahim Boutoumilate, a indiqué, dans une allocution similaire, que l’ouverture de l’aéroport d’Es-Smara aux vols civils constitue un événement majeur pour la province.

Il a souligné que cette réalisation ouvre de nouvelles perspectives prometteuses en matière de développement et d’intégration économique.

Pour sa part, le président du conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Hamdi Ould Errachid, a souligné que la ville d’Es-Smara s’inscrit désormais dans la voie d’un programme de développement intégré, dans le cadre du renforcement du transport aérien.

Il a relevé, dans une déclaration à la MAP, que cette avancée s’inscrit dans la Vision du Roi Mohammed VI, en faveur du développement des provinces du Sud, soulignant que les habitants d’Es-Smara accueillent cette initiative avec une grande satisfaction.

Abordant la programmation aérienne, la directrice du pôle Exploitation de RAM, Naoual Aït Hammou, a fait savoir, dans une déclaration similaire, que la compagnie nationale œuvre à garantir un service de transport aérien accessible, plaçant les citoyens au cœur de ses missions et de sa stratégie de développement territorial.

La RAM a mis en place un programme aérien structuré reliant les villes de Laâyoune, Dakhla, Guelmim, Tan-Tan et désormais Es-Smara à Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir, à raison de 63 vols hebdomadaires, offrant une capacité annuelle d’un million de sièges, a-t-elle précisé.

Ce programme, a-t-elle poursuivi, contribuera directement à rapprocher les citoyens à travers tout le Royaume et à consolider la dynamique socio-économique des provinces du Sud.

Fruit d’une coordination entre le ministère du Transport et de la Logistique, le ministère de l’Intérieur, RAM, l’Office National des Aéroports (ONDA), le Conseil provincial et le Conseil régional, cette nouvelle desserte sera assurée à raison de deux vols par semaine.

L’inauguration de ce vol, marquée par la traditionnelle cérémonie de « water salute », s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bikrat, du Chef d’État-Major de la Zone Sud, le Général de Division Mohammed Benlouali, du directeur de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), Nacer Boulaajoul, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires, des élus, des responsables régionaux et des acteurs économiques et institutionnels.

S.L