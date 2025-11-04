Casablanca : terrible incendie dans un appartement et un magasin à Hay Hassani

Un terrible incendie s’est déclaré lundi dans un appartement et un magasin de literie situés à Hay El Hassani, à Casablanca, semant la panique dans la zone.

Selon les informations recueillies par Le Site info, les flammes ont entièrement ravagé le logement et causé d’importants dégâts matériels, sans faire de victimes. Les éléments de la protection civile sont intervenus rapidement afin de maîtriser le feu et éviter sa propagation aux habitations voisines, apprend-t-on.

Si les circonstances de l’incendie restent encore indéterminées, les autorités ont ouvert une enquête urgente pour en déterminer les causes.

H.M.