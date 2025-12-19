Météo Maroc: chutes de neige ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 décembre 2025:

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux, avec gelée ou verglas.

– Temps passagèrement nuageux avec gouttes ou quelques pluies éparses sur le Moyen atlas, le Saiss, Oulmès, le Rif, la Méditerranée et les plaines intérieurs nord.

– Quelques flocons de neige sur le Moyen atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et sud et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de -07/01°C sur l’Atlas, de 02/05°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/13°C sur le Sud du pays et près des côtes et de 06/10°C ailleurs.

– Températures diurnes en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

