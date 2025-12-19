Une collaboration entre ElGrande Toto et French Montana en vue ?

L’apparition du rappeur marocain Taha Fahssi, alias ElGrande Toto, aux côtés de la star internationale French Montana, dans un studio d’enregistrement, a suscité une vague de réactions sur la Toile.

Des photos de leur rencontre ont en effet largement circulé. Certains y ont vu un indice fort annonçant la sortie prochaine d’un feat qui pourrait marquer le paysage du rap marocain et international, au regard de la popularité des deux artistes au Maroc comme à l’étranger.

En l’absence de confirmation officielle de la part des deux rappeurs, cette rencontre reste ouverte à toutes les hypothèses, alimentant l’enthousiasme et l’attente du public, convaincu qu’une telle collaboration contribuerait à renforcer la présence de la musique marocaine sur la scène mondiale.

À noter qu’ElGrande Toto s’apprête à sortir un nouveau single ce samedi, un rendez-vous très attendu par ses fans.

