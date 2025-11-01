Météo Maroc : les prévisions du dimanche 02 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 02 novembre 2025.

-Formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, les plateaux de phosphates et Oulmès, les Hauts plateaux, le Saiss et les côtes Nord des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

-Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses sur le Tangérois.

-Rafales de vent localement assez fortes sur les Haut et Anti-Atlas avec chasse-poussières par endroits.

-Température minimale de l’ordre de 05/12°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 20/25°C sur les provinces sahariennes et de 13/19°C partout ailleurs.

-Température du jour en baisse sur les Hauts plateaux orientaux, l’Atlas et le Nord- Ouest du pays et en légère hausse ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Detroit, agitée entre Asillah et Tan-Tan et peu agitée à agitée sur le reste du littoral Atlantique.