Subventions : 9 millions de dirhams pour soutenir la culture au Maroc en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture a annoncé les résultats du soutien aux associations, organismes culturels, festivals et manifestations culturels et artistiques au titre de l’année 2025, dont la valeur globale a atteint 9,045 millions de dirhams (MDH).

La commission chargée de l’étude des appels à projets au titre de l’année en cours a tenu une série de réunions pour décider des projets répondant aux conditions requises pour bénéficier du soutien, a souligné le ministère dans un communiqué, notant que la subvention a été accordée à 177 projets sur 583 examinés.

Ces projets, précise la même source, sont répartis entre les festivals artistiques et culturels (127 projets pour une subvention de 6,29 MDH), les manifestations culturelles (46 projets, plus de 2 MDH) et les associations culturelles et syndicats artistiques partenaires (4 projets pour 750 mille dirhams).

Ce soutien intervient en application des dispositions du décret n° 2.12.513 du 13 mai 2013, relatif au soutien aux projets culturels et artistiques, et de la décision conjointe entre le ministre de la Culture et le ministre de l’Économie et des Finances n° 1387.15 du 9 mars 2015, relative à la détermination des modalités de soutien aux associations et organismes culturels, aux syndicats artistiques, aux festivals et aux manifestations culturelles et artistiques.

En outre, cette mesure illustre la politique de proximité culturelle adoptée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Culture en matière de soutien aux programmes et activités culturels et artistiques.