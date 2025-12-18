Éric Dupond-Moretti revient sur scène au Maroc

Mars Agency, en collaboration avec Live Scène et K-WET Productions, présente le one-man show d’Éric Dupond-Moretti, « J’ai dit oui ! », pour trois représentations exceptionnelles au Maroc.

Le spectacle se tiendra à la salle Bahnini de Rabat le 19 décembre 2025, au Studio des Arts Vivants de Casablanca le 20 décembre 2025, et à Marrakech, au Meydene, le 21 décembre 2025. Le texte est écrit par Éric Dupond-Moretti et la mise en scène confiée à Philippe Lellouche.

En 2019, l’avocat pénaliste le plus médiatisé de France décide de monter sur scène pour raconter ses 36 années d’avocat et sa carrière de ténor du barreau. Après quatre années passées à la tête du ministère de la Justice, de 2020 à 2024, il revient sur les planches pour partager son expérience, ses défis et les coulisses de cette fonction exceptionnelle.

Dans « J’ai dit oui ! », il raconte avec humour et sincérité sa trajectoire, ses batailles judiciaires et ses rencontres marquantes, offrant au public un regard unique sur le monde judiciaire et politique, mais aussi sur une époque qu’il qualifie de « folle ». Le spectacle mêle anecdotes personnelles, réflexions sur la justice et le pouvoir, et une dose d’autodérision qui captive les spectateurs dès les premières minutes.

À la première représentation de son spectacle à Paris, le 1er février, Éric Dupond-Moretti confiait à RTL : « J’avais beaucoup de trac au début, mais un immense plaisir de partager ce moment avec le public. Ce n’est pas à moi de faire la critique de mon spectacle, mais je pense que les spectateurs ont passé une bonne soirée. »

À propos d’Éric Dupond-Moretti

Éric Dupond-Moretti, né le 20 avril 1961 à Maubeuge, est avocat pénaliste et homme politique français, également de nationalité italienne. Réputé pour le nombre d’acquittements obtenus au cours de sa carrière, il a exercé plus de trente-quatre ans au barreau avant de devenir ministre de la Justice de 2020 à 2024. Relaxé en 2023, il se consacre désormais au théâtre et partage son parcours unique avec le public. Son enfance, marquée par un sentiment précoce d’injustice, et sa carrière juridique exceptionnelle nourrissent son regard acéré sur la société et la justice, qu’il transmet avec humour et pédagogie sur scène.

À propos de Mars Agency

Mars Agency est une agence marocaine spécialisée dans la production et l’organisation de spectacles et événements culturels au Maroc et à l’international. Elle accompagne des projets artistiques ambitieux en offrant aux artistes un cadre professionnel optimal et au public des expériences scéniques de haute qualité.