Autoroutes : ADM redessine le réseau à l’horizon 2030

Portée par une vision d’infrastructure durable et inclusive, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) pilote certains des plus importants chantiers du Royaume. Entre la mise en service prochaine de la Tit Mellil–Berrechid, la refonte des nœuds stratégiques d’Aïn Harrouda et de Sidi Maarouf, et le lancement imminent de la Rabat–Casablanca Continentale, ADM redessine la carte de la mobilité nationale. Une stratégie fondée sur l’innovation, la préférence nationale et la montée en puissance du génie marocain.

Au cœur de la mutation infrastructurelle du pays, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) s’impose comme l’un des piliers du développement territorial et de la mobilité durable. Alors que le pays s’apprête à accueillir la Coupe du monde 2030, ADM accélère la modernisation et l’expansion de son réseau, articulant performance technique, innovation et durabilité. Ses grands chantiers, aujourd’hui à un stade avancé, traduisent une vision claire de bâtir des infrastructures résilientes au service de la compétitivité nationale.

Tit Mellil–Berrechid, une autoroute pensée pour l’avenir

Projet emblématique du nouveau réseau, l’autoroute Tit Mellil – Berrechid marque une première dans l’histoire du pays, elle est conçue dès l’origine en 2×3 voies. Longue de 30 km, cette infrastructure reliera directement le contournement de Casablanca à l’autoroute Casablanca–Marrakech et à celle de Berrechid – Béni Mellal, réduisant sensiblement la congestion sur les axes les plus fréquentés du Royaume.

Avec un taux d’avancement de 95% et un budget de 2,5 milliards de dirhams, financé principalement par le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), ce projet a été structuré en quatre lots afin de favoriser la participation des entreprises marocaines du BTP.

Les chiffres sont éloquents, 6,1 millions m³ de remblais, 700.000 tonnes d’enrobés, 92.000 m³ de béton et 24 ouvrages de rétablissement. L’ouvrage intègre également des procédés géotechniques de pointe, traitement des sols aux liants hydrauliques routiers, clouage des talus, remblais renforcés, garantissant une durabilité optimale et un respect accru des contraintes urbaines.

Fluidifier le trafic du Grand Casablanca

Dans la région casablancaise, ADM s’attaque à deux points névralgiques de la circulation, à savoir les nœuds d’Aïn Harrouda et de Sidi Maarouf. Ces opérations, respectivement avancées à 90% et 95%, visent à fluidifier le trafic sur l’un des corridors les plus sollicités du pays, où le flux dépasse les 120.000 véhicules par jour.

À Aïn Harrouda, un investissement de 750 millions de dirhams permettra la séparation des flux et la suppression des entrecroisements, grâce à la création de nouvelles voies pouvant atteindre huit par sens et à la construction de 12 ouvrages d’art.

À Sidi Maarouf, c’est un carrefour «hybride» à trois niveaux qui voit le jour, une première au Maroc, alliant échangeur en trèfle et en turbine pour absorber la montée du trafic entre Casablanca et Berrechid. Ce projet, doté d’une enveloppe de 500 MDH, symbolise la capacité d’innovation technique d’ADM face à la complexité urbaine de la métropole.

Une vision stratégique tournée vers 2030

Au-delà des chantiers en cours, ADM prépare la prochaine grande étape de son développement avec la future autoroute Rabat-Casablanca Continentale. Longue de 59 km et mobilisant un investissement prévisionnel de 6,5 milliards de dirhams, cette infrastructure structurante permettra de désengorger l’autoroute existante tout en améliorant l’accès au futur Grand Stade de Casablanca.

Le démarrage des travaux est prévu dans les prochains mois, pour une mise en service envisagée à l’horizon 2028. Ce projet se distingue par un modèle vertueux, car 75% des montants d’investissement sont attribués à des entreprises marocaines, illustrant la politique de préférence nationale promue par ADM.

Il s’agit d’un levier essentiel de montée en compétence pour l’écosystème BTP du Royaume. Pour garantir la maîtrise technique de ces projets complexes, ADM s’appuie sur sa filiale ADM Projet, centre d’expertise qui mutualise les savoir-faire nationaux en ingénierie autoroutière.

Innovation, durabilité et transfert de compétences

ADM investit dans la recherche, la sécurité et la durabilité. Les nouvelles infrastructures intègrent des solutions de gestion des eaux pluviales, des matériaux à haute résistance et des conceptions visant à limiter l’empreinte carbone.

Par ailleurs, ADM inscrit ses chantiers dans une logique d’économie circulaire et de formation continue, en mobilisant les compétences locales et en transférant le savoir-faire acquis vers les futures générations d’ingénieurs marocains.

En misant sur des partenariats financiers équilibrés, une ingénierie nationale performante et des standards techniques élevés, ADM se positionne comme un acteur clé du Maroc productif et durable. L’entreprise traduit, à travers ses projets, la convergence entre la stratégie d’aménagement du territoire, la transition verte et la compétitivité économique.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO