Maroc-Algérie: le poste «Zouj Bghal» ouvert exceptionnellement cette semaine

A la Une

Le poste frontière « Zouj Bghal », entre le Maroc et l’Algérie, a été ouvert de manière exceptionnelle jeudi pour remettre un groupe de 42 Marocains, dont deux femmes, détenus dans les prisons algériennes pour migration irrégulière.

Selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile, les personnes concernées sont originaires de plusieurs villes du Maroc dont Oujda, Casablanca, Fès et Taounate. «Certains ont purgé des peines de prison entre un et trois ans tandis que d’autres ont passé plus de trois en détention administrative», précise-t-on.

L’organisation souligne également que de nombreux jeunes Marocains attendent encore les décisions et procédures de rapatriement depuis l’Algérie, réaffirmant son engagement à continuer de suivre tous les dossiers restants.

H.M.