Drame de Fès: les dernières nouvelles sur l’état de santé des victimes

Les victimes de l’effondrement des deux immeubles à Fès, survenu dans la nuit du mardi au mercredi, reçoivent toujours les soins nécessaires au CHU Hassan II.

Selon une source de Le Site info, les 17 blessés sont toujours placés sous surveillance médicale, précisant que plusieurs d’entre eux sont en réanimation en raison de la gravité de leurs blessures.

La même source indique qu’une fillette de 11 ans a pu quitter l’hôpital après l’amélioration de son état de santé. En revanche, cinq autres enfants sont toujours hospitalisés et continuent de recevoir les soins appropriés.

Pour rappel, une enquête a été ouverte par la police judiciaire, sous la supervision du parquet, pour déterminer les causes et les circonstances de l’effondrement, mardi soir, de deux immeubles contigus au quartier Al Massira dans la zone Bensouda à Fès, a annoncé le procureur du Roi près le tribunal de première instance de la ville.

L’un des deux édifices était vide de ses habitants au moment de l’effondrement, vers 23h20, alors que l’autre immeuble accueillait un baptême, a indiqué le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fès dans un communiqué. Selon un bilan provisoire, le drame a fait 22 morts, dont des enfants et des femmes, et 16 blessés à des degrés divers, a fait savoir la même source.

Par conséquent, une enquête a été ouverte par la police judiciaire, sous la supervision du parquet, pour déterminer les causes de cet incident et en élucider les circonstances, conclut le communiqué.

H.M.