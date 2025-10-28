Maroc
A la Une

Casablanca: la prison Ain Borja ferme définitivement ses portes

Rédaction N28 octobre 2025 - 11:41

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé la fermeture définitive de la prison locale Aïn Borja, située à Casablanca.

Dans un communiqué publié ce mardi, la Délégation a précisé que cette décision fait suite aux conclusions d’un rapport technique, révélant que le bâtiment est devenu vétuste et constitue désormais un danger pour la sécurité des détenus, du personnel et de l’ensemble des visiteurs.

Sur cette base, la DGAPR a procédé, le 24 octobre 2025, à l’évacuation complète de la prison locale de Aïn Borja et à la répartition des détenus dans d’autres établissements pénitentiaires, en tenant compte de leurs situations sociales et des capacités d’accueil disponibles dans les prisons d’accueil.

H.M.


