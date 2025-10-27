Un accident perturbe la circulation sur l’autoroute Casablanca-Agadir

La circulation sur l’autoroute reliant Casablanca à Agadir a été perturbée dimanche après le dérapage d’un poids lourd, survenu près de la zone d’Amsekroud.

Selon les informations recueillies par Le Site info, le chauffeur du camion a perdu le contrôle du véhicule à cause d’une panne de freins. L’incident n’a heureusement causé ni pertes humaines ni dégâts matériels, apprend-t-on.

L’accident a toutefois entraîné un ralentissement important du trafic, ce qui a nécessité l’intervention des autorités pour dégager le véhicule et rétablir la circulation. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

K.Z.