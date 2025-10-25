Météo Maroc: pluies et baisse des températures ce dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 26 octobre 2025:

– Temps nuageux avec pluies éparses sur le Tangérois, Loukkos et le Rif Occidental.

– Nuages bas denses sur les plaines Nord et Centres, et le Saiss avec formations brumeuses ou bruines locales.

– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Sud-Est avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 13/19°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur les régions Nord et en baisse à stationnaire partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique

S.L.