La FMPS promeut le sport en entreprise avec le nouveau label « Entreprise Sportive »

Parce que le Sport en Entreprise améliore la qualité de vie au travail. Parce qu’il contribue au renforcement de la cohésion d’équipe et au développement du sentiment d’appartenance. Parce qu’il participe au rayonnement de la marque employeur. Parce qu’il permet aux entreprises de gagner en rentabilité et en productivité. La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) a décidé de lancer officiellement le label « Entreprise Sportive » afin de promouvoir la pratique de l’activité physique et sportive en milieu professionnel.

Piloté par la commission « Sport en Entreprise » de la FMPS, ce label se veut une reconnaissance destinée aux entreprises qui encouragent leurs collaborateurs à faire du sport. Il a également pour objectif de mettre en lumière des initiatives et actions inspirantes réalisées par des entreprises en faveur du bien-être de leurs collaborateurs à travers le sport.

Toutes les entreprises publiques ou privées opérant sur le territoire marocain ayant un minimum de 20 collaborateurs sont éligibles au label « Entreprise Sportive ». Les organisations à but non lucratif employant plus de 20 salariés peuvent également postuler. Les candidatures sont ouvertes du 1er février 2024 au 29 février 2024 à travers le site internet de la FMPS : www.fmpsport.ma. Une fois que le label est décerné, il est valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Les candidatures seront évaluées par un jury qui devra prendre en considération un certain nombre de critères : Organisation d’évènements sportifs pour les collaborateurs, aménagement ou mise à disposition d’infrastructure sportives, campagnes de sensibilisation, participation au financement aux droits d’accès aux salles de sport etc.

Mehdi Sekkouri Alaoui, Président de la FMPS, a indiqué : « cette initiative a pour but de mettre en lumière les bienfaits de la pratique du sport en milieu professionnel et faire en sorte ainsi que celle-ci devienne une véritable culture au sein du maximum d’entreprises marocaines. En tout cas, la FMPS est totalement mobilisée pour accompagner les dirigeants souhaitant aller dans ce sens ».

Pour sa part, Youssef Boujlid, Secrétaire général de le FMPS & Président de la commission « Sport en entreprise », avance : « le Label Entreprise Sportive est une manière de valoriser les entreprises qui voient dans le sport un levier de développement humain, de performance et de santé publique. Certaines entreprises au Maroc sont des modèles. Nous espérons qu’elles en inspireront un très grand nombre grâce aux différents dispositifs prévus autour de la mise en place de ce Label ».