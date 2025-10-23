Sahara: Guterres salue l’appel au dialogue ouvert avec l’Algérie

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, salue les récents signaux envoyés par le Maroc en faveur d’un dialogue ouvert avec l’Algérie, en se référant, notamment au Discours du Trône du 29 juillet 2025, dans lequel le Roi Mohammed VI a réaffirmé la disposition du Maroc à entamer un dialogue avec Alger dans un esprit « franc, responsable, fraternel et sincère ».

Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara, le SG de l’ONU souligne la nécessité d’un engagement renforcé de l’Algérie pour parvenir à une solution politique au différend régional autour du Sahara, rappelant que les États voisins, au premier rang desquels l’Algérie, ont « un rôle crucial à jouer pour la réalisation d’une solution » à ce différend.

Cependant, il constate que « malgré les déclarations d’intention », aucune « amélioration concrète » n’a été enregistrée dans les relations algéro-marocaines, appelant les deux pays à « renouveler leurs efforts » en faveur de la coopération régionale, condition essentielle à une paix durable au Maghreb.

Dans le même esprit, le Secrétaire général note également le souhait exprimé par le Souverain marocain de voir émerger « une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n’y aura ni vainqueur ni vaincu », soulignant que le Maroc a réitéré à l’Envoyé personnel, Staffan de Mistura, l’appel à la relance des négociations dans un cadre incluant toutes les parties concernées, y compris l’Algérie.

Ce rappel à la nécessité du dialogue intervient alors que l’ONU et la communauté internationale redoublent d’efforts pour relancer le processus politique en vue de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable au différend autour du Sahara.