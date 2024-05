Commerce marocain : nouveau souffle digital grâce au partenariat MIC, BCP et M2T

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, le groupe BCP et son établissement de paiement, Maroc Traitement de Transactions (M2T), ont signé une convention de partenariat en faveur de la digitalisation du secteur et de l’inclusion financière des commerçants.

Ce partenariat tripartite a été officialisé lors de l’événement du MRTB (Moroccan Retail Tech Builders) « 100 startups Retail Tech : nouvelle ère pour le commerce marocain », par Taoufiq Moucharaf, secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Jalil Sebti, directeur général de la Banque Commerciale du groupe BCP, et Omar El Mghrai Idrissi, directeur général de M2T.

À travers cette collaboration, les trois partenaires s’engagent à mettre en œuvre un ensemble d’actions stratégiques pour accompagner les startups du MRTB, promouvoir l’inclusion financière des commerçants, diversifier leurs sources de revenus, faciliter leur intégration dans l’économie numérique et renforcer leur compétitivité.

L’accent sera mis sur le déploiement de solutions novatrices et l’exploitation de technologies avancées de M2T, en partenariat avec des startups marocaines, pour assurer une transformation digitale efficace des TPME du secteur ; appuyées par des solutions bancaires et para bancaires de la maison mère, le groupe BCP.