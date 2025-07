M2T lance son offre «CHAABI PAYMENT»

M2T, établissement de paiement du Groupe BCP, lance, ce lundi 07 juillet, son offre « CHAABI PAYMENT » dédiée à l’acceptation et à l’acquisition de paiements multicanaux, dans le cadre de son nouveau statut d’acquéreur monétique.

Forte de près de 25 ans d’expérience dans les services de paiement et s’appuyant sur un vaste réseau de proximité à travers les enseignes Tasshilat et Chaabi Cash, M2T franchit une nouvelle étape avec le lancement de « CHAABI PAYMENT », une solution de paiement simple accessible et sécurisée.

Destinée aux professionnels (commerçants de proximité, artisans, professions libérales, TPE, PME et grandes entreprises), l’offre permet l’acceptation des paiements par carte ou via mobile, que ce soit sur un Terminal de Paiement Électronique (TPE) ou en ligne.

En facilitant la gestion des encaissements et en intégrant des paiements multicanaux, y compris le e-commerce, cette nouvelle marque une étape importante dans le développement de M2T.

Elle traduit l’engagement du Groupe BCP en faveur de l’inclusion financière et de la création d’un écosystème monétique moderne, sûr et accessible à tous.